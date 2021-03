Florian Silbereisen über neue Liebe & seine Ex-Freundin vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:10s - Veröffentlicht: Seit 2018 ist Florian Silbereisen nun schon Single. Ob er nach seiner Ex-Freundin Helene Fischer eine neue Partnerin an seiner Seite hat, gab er bislang nicht bekannt. Zuschauer der Sendung „MDR um 4“ wollten nun wissen, ob er eine neue Liebe auch wieder öffentlich machen würde. Außerdem verriet der „Das Traumschiff“-Kapitän, wie die Zeit mit Helene Fischer war.



