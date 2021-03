Tübingen macht es vor: So könnten Corona-Lockerungen funktionieren vor 2 Wochen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:35s - Veröffentlicht: Tübingen setzt mit seinem Modellprojekt "Öffnen mit Sicherheit" ein Zeichen: Die Stadt will herausfinden, wie Lockerungsmaßnahmen in der Pandemie richtig umgesetzt werden können.



