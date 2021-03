Auto fährt in Leipzig in Menschengruppe - zwei Tote vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:40s - Veröffentlicht: LEIPZIG 16.03.2021: Autofahrer fährt in eine Menschengruppe und tötet zwei Menschen Zwei weitere Personen sind laut Polizei sehr schwer verletzt Nach derzeitigem Stand wird von einem Unfall ausgegangen Andere Hinweise liegen nicht vor - Umstände zunächst unklar 50-jähriger Fahrer befindet sich derzeit in polizeilicher Obhut Die Identität der Opfer ist nicht bekannt