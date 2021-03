Berlin, 27.01.21: Deutschland - 13 202 Neuinfektionen in 24 Stunden, rund 2500 weniger als vor 7 Tagen Außerdem wurden 982 neue Todesfälle verzeichnet Vor einem Jahr erster Corona-Fall in Deutschland Seither insgesamt 2 161 279 nachgewiesene Infektionen Gesamtzahl der Todesfälle in Verbindung mit Covid-19: 53 972 Sieben-Tage-Inzidenz laut RKI am Mittwochmorgen bei 101,0 Sieben-Tage-R-Wert laut RKI am Dienstagabend bei 0,88 (Vortag 0,95)