Mordprozess gegen mutmaßlich falsche Ärztin vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - EMEA - Länge: 01:14s - Veröffentlicht: Kassel, 27.08.21: Kassel - Falsche Ärztin wegen mehrfachen Mordes vor Gericht Die 50-Jährige soll sich als Medizinerin ausgegeben... ...sie hat keine Ausbildung, hat aber in Klink Menschen betäubt Durch Behandlungsfehler starben fünf Patienten, weitere erlitten Folgeschäden Vorwurf der Staatsanwaltschaft: Mord in fünf Fällen, versuchter Mord in elf Fällen «Kriminelle Karriere» dauerte von 2015 bis 2018 Jahre Frau flog bei einem Mitgliedschaftswechsel der Ärztekammer auf und stellte Selbstanzeige 13 Verhandlungstage bis Ende März angesetzt



