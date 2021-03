Innenminister Seehofer für einfachere Corona-Regeln vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:57s - Veröffentlicht: München, 18.03.21: Innenminister Horst Seehofer fordert eine deutliche Vereinfachung der Corona-Maßnahmen. Die Regelungen seien mittlerweile zum Teil recht kompliziert geworden und nicht immer logisch. Das sagte der CSU-Politiker dem «Münchner Merkur» . Die Leute würden nicht verstehen, wenn der Blumenladen schließen muss, aber der Supermarkt nebenan Blumen verkaufen darf. Seehofer will einen neuen Ansatz, denn: «Wir können doch jetzt nicht drei Jahre im Lockdown verharren.» Sein Vorschlag: Ab einer Inzidenz von 50 darf nur noch ein Kunde pro zehn Quadratmeter Verkaufsfläche in einen Laden - ganz egal ob Supermarkt oder sonstiger Einzelhandel. Eine Regel für eine Inzidenz von über 100 bräuchte man laut Seehofer dann nicht mehr. Diesen kritischen Wert werden voraussichtlich immer mehr Landkreise überschreiten. Damit träte die bislang gültige «Notbremse» in Kraft, die eine Schließung



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen Ähnliche Nachrichten Liveblog: ++ Seehofer fordert einfachere Regeln ++ Innenminister Seehofer fordert eine deutliche Vereinfachung der Corona-Regeln. Japan will Ende der...

tagesschau.de vor 7 Stunden - Top