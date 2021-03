Schrozberg im Visier des Virus: Dorf mit 1000er-Inzidenz vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:12s - Ver√∂ffentlicht: Schrozberg, 18.03.21: Birgit Kammleiter kann nur noch staunend auf die Zahlen schauen, die Tag f√ľr Tag auf dem Computer-Bildschirm ihrer Apotheke auftauchen. Die Kurve, die im Diagramm die Corona-Belastung ihrer kleinen Gemeinde Schrozberg in Baden-W√ľrttemberg widerspiegelt, kennt seit Tagen nur eine Richtung: nach oben. O-Ton Birgit Kammleiter, Apothekerin ¬ęJetzt habe ich f√ľr heute Abend schon wieder Termine, weil die Leute einfach getestet werden wollen. Sie wollen einen Besuch machen im Altenheim. Sie wollen die Oma besuchen oder m√ľssen sie betreuen.¬Ľ Innerhalb von nur einer Woche ist aus ihrer Kommune einer der bundesweiten am st√§rksten belasteten Corona-Hotspots geworden. Und die Spitze ist noch nicht erreicht. O-Ton Jacqueline F√∂rderer, B√ľrgermeisterin Schrozberg ¬ęUnsere Inzidenz ist deshalb hoch gestiegen, weil wir ein Infektionsgeschehen eben in dem Kindergarten haben. In dem Kindergarten arbeiten die Kinderg√§rtnerinnen mit den Kindern nat√ľrlich auf engem Raum und wir haben hier leider die britische Mutationsvariante. Die ist hoch ansteckend.¬Ľ Die sogenannte Inzidenz verf√ľnffachte sich in nur einer Woche und erreichte am Mittwoch einen vergleichbar astronomischen Wert von √ľber 1000 F√§llen pro 100 000 Einwohner binnen sieben Tagen.



