Astrazeneca: Forscher sieht möglichen Grund für Thrombosen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:53s - Veröffentlicht: Greifswald, 19.03.21. Ein Greifswalder Wissenschaftler hält nach Angaben der Universitätsmedizin Greifswald einen bestimmten Mechanismus für die Ursache der möglichen Thrombose-Fälle nach einer Astrazeneca-Impfung. Auch andere Forscher weltweit teilen diese These. Der Uni Greifswald zufolge könnten in seltenen Einzelfällen über die Immunantwort des Körpers die Blutplättchen aktiviert werden, was wiederum zu den schwerwiegenden Hirnvenenthrombosen führen könnte. Außerdem habe die Universität gemeinsam mit weiteren Forschern eine Therapie dagegen entwickelt. Fälle von solchen seltenen Hirnvenenthrombosen in zeitlichem Zusammenhang mit einer Impfung hatten zum zeitweisen Stopp der Astrazeneca-Impfungen geführt. Der Impfstoff soll nun mit der Warnung versehen werden, dass er in möglichen seltenen Fällen Hirnvenenthrombosen bei Frauen unter 55 Jahren verursachen könnte.



