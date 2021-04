Hansa Rostock spielt vor Zuschauern: Fans bedanken sich vor 2 Wochen < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 00:54s - Ver├Âffentlicht: Rostock, 21.03.21: Im Ostseestadion in Rostock fand das bundesweit erste Profispiel mit Zuschauerbeteiligung seit f├╝nf Monaten statt. In Absprache mit dem Gesundheitsamt und der Landesregierung wurden 777 Zuschauer zugelassen. O-Ton J├Ârg Meyer, Hansa-Fan ┬źEs wurde h├Âchste Zeit wiedermal, wie man so sch├Ân sagt, ins Wohnzimmer von Hansa reinzuschnuppern. Dass das Spiel stattfinden konnte, ist der niedrigen Sieben-Tage-Inzidenz von Rostock zu verdanken. Sie liegt seit Monaten unter 50. O-Ton Claus Ruhe Madsen, Rostocks Oberb├╝rgermeister ┬źJa es ist definitiv ein Dankesch├Ân an die vern├╝nftigen Rostocker und Rostockerinnen, aber auch an die Verwaltung, an alle die hier im Team Rostock mitgespielt haben, aber auch an die Vereine die immer vern├╝nftig haben, aber nicht nur das. Es ist eine Signalwirkung f├╝r ganze Branchen.┬╗ Jeder Besucher wurde vor Betreten des Stadions getestet. Und Hansa Rostock hat das erste Spiel mit Zuschauern gegen Halle 1:0 gewonnen.



