Kreise: Lockdown soll vorerst bis 18. April weitergehen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:41s - Veröffentlicht: Berlin, 22.03.21: Im Kampf gegen die Corona-Pamdemie soll der bestehende Lockdown in Deutschland grundsĂ€tzlich bis zum 18. April verlĂ€ngert werden. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus mehreren Quellen aus den Beratungen von Bund und LĂ€ndern. Ein endgĂŒltiger Beschluss ĂŒber die kĂŒnftigen Maßnahmen stand aber noch aus. Der generelle Lockdown mit der Schließung zahlreicher Einrichtungen war bisher zunĂ€chst bis zum 28. MĂ€rz vereinbart. Vor dem Hintergrund steigender Infektionszahlen beraten Bund und LĂ€nder ĂŒber ihr weiteres Vorgehen in der Corona-Pandemie. Die MinisterprĂ€sidenten der LĂ€nder schalteten sich dazu am Montagnachmittag mit Kanzlerin Angela Merkel zu einer Videokonferenz zusammen.



