Radikaler Lockdown über Ostern - Das sind die Beschlüsse

Berlin 23.03.2021: Angesichts drastisch steigender Corona-Infektionszahlen schicken Bund und Länder ganz Deutschland über Ostern in den schärfsten Lockdown seit Beginn der Pandemie vor einem Jahr. Das sind die Beschlüsse dere mehr als elfstündigen Marathonsitzung in der Nacht zum Dienstag. «RUHEPAUSE» ÜBER OSTERN Vom 1. Bis einschließlich 5. April, also von Gründonnerstag bis Ostermontag, sollen private Zusammenkünfte auf den eigenen Haushalt und einen weiteren Hausstand, jedoch maximal fünf Personen beschränkt werden. Kinder bis 14 Jahre werden nicht mitgezählt. Ansammlungen im öffentlichen Raum werden in dieser Zeit generell untersagt. Kirchen und Religionsgemeinschaft werden gebeten, an Ostern nur Online-Angebote für die Gläubigen zu machen. «NOTBREMSE» SOLL GREIFEN Die Anfang März vereinbarte «Notbremse» bei mehr als 100 Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen soll konsequent umgesetzt werden. Öffnungsschritte sollen bei Erreichen der Marke zurückgenommen werden MEHR TESTS AN SCHULEN Corona-Tests für Schüler, Lehrkräfte und Kita-Beschäftigte sollen «baldmöglichst zwei Testungen pro Woche» ausgeweitet werden. MALLORCA-URLAUB «ENTSCHÄRFT» Urlaub auf Mallorca wird weiter möglich sein. Bund und Länder appellieren aber an die Fluggesellschaften, keine zusätzlichen Flüge mehr für die Osterferien anzubieten. Zudem soll für alle Flüge aus dem Ausland nach Deutschland eine generelle Testpflicht vor Abflug eingeführt werden. HOTELS IM INLAND BLEIBEN ZU Tourismus im Inland wird auch in den Osterferien nicht möglich sein. Hotels und andere Beherbergungsbetriebe sollen für Urlauber geschlossen bleiben. Der seit mehr als drei Monaten geltende harte Lockdown zur Bekämpfung der Corona-Pandemie wird insgesamt um drei Wochen bis zum 18. April verlängert. Am 12. April soll darüber beraten werden, wie es danach weitergeht.