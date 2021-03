Blinken in Brüssel - US-Außenminister beschwört die transatlantische Freundschaft vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 02:10s - Veröffentlicht: Der neue US-Außenminister Antony Blinken ist erstmals nach Brüssel gereist. Dort traf er am Dienstag mit NATO-Generlsekretär Jens Stoltenberg zusammen. Thema war vor allem die Wiederbelebung der Nordatlantischen Allianz nach vier turbulenten Jahren unter der Trump-Administration.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen