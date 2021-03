Unter 300 000 Impfungen pro Tag: Impftempo stagniert vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: Berlin, 25.03.2021: Vor dem angekündigten Schub bei den Corona-Impfungen stagniert das Impftempo in Deutschland. Laut Robert Koch-Institut wurden zuletzt etwas mehr als 250 000 Impfdosen an einem Tag verabreicht. Auch errechnete Werte vor dem Aussetzen des Astrazeneca-Impfstoffs überstiegen kaum die 300 000 Dosen-Marke pro Tag. Die Anzahl der täglichen Impfungen unterscheidet sich hier von Bundesland zu Bundesland, wie das Bundesgesundheitsministerium auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. Im zweiten Quartal werden dann 70,5 bis 73,5 Millionen Corona-Impfdosen erwartet. Damit sollen deutlich mehr Menschen in Deutschland geimpft werden können. Im ersten Quartal waren es 19,8 Millionen Dosen. Neben den Impfzentren soll es nach Ostern auch den Hausärzten ermöglicht werden zu impfen. Zunächst bekommen die Praxen knapp eine Million Dosen in der Woche, rund 20 Dosen für jede Praxis. Die Lieferungen sollen dann aber deutlich steigen.