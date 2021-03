Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 26. März vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:01s - Veröffentlicht: DEUTSCHLAND Inzidenz und Zahl der Neuinfektionen steigen weiter 21 573 Neuinfektionen und 183 Todesfälle binnen 24 Stunden Das geht aus den Zahlen des RKI vom Freitagmorgen hervor Vor genau einer Woche: 17 482 Infektionen und 226 neue Todesfälle Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bundesweit bei 119,1 (Vortag: 113,3) Bundesweiter Sieben-Tage-R-Wert laut RKI-Lagebericht: 1,08 (Vortag: 1,00) Bislang 2 734 753 nachgewiesene Infektionen und 75 623 Tote Alle 0,4 Sekunden eine Impfung - mindestens 9,8 Prozent Erstgeimpfte Lockdown bis zum 18. April verlängert



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen