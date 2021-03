Mithilfe der Gezeiten: Neuer Bergungsversuch im Suezkanal vor 1 Stunde < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:05s - Veröffentlicht: Mit Hilfe der Gezeiten soll am Samstag ein neuer Versuch unternommen werden, das im Suezkanal festsitzende Containerschiff "Ever Given" wieder freizubekommen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen