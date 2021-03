Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 28. März vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:49s - Veröffentlicht: DEUTSCHLAND Inzidenz und Zahl der Neuinfektionen steigen weiter 17 176 Neuinfektionen und 90 Todesfälle binnen 24 Stunden Das geht aus den Zahlen des RKI vom Sonntagmorgen hervor Vor genau einer Woche: 13 733 Infektionen und 99 neue Todesfälle Sieben-Tage-Inzidenz am Freitag bundesweit bei 129,7 (Vortag: 124,9) Bundesweiter Sieben-Tage-R-Wert laut RKI-Lagebericht: 1,19 (Vortag: 1,14) Bislang 2 772 401 nachgewiesene Infektionen und 75 870 Tote



