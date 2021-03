Corona-Lage in Deutschland: RKI-Lagebericht vom 29. März vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:41s - Veröffentlicht: DEUTSCHLAND Zahl der Neuinfektionen steigt weiter an - Inzidenz nun über 130 9872 Neuinfektionen und 43 Todesfälle binnen 24 Stunden Das geht aus den Zahlen des RKI vom Montag hervor Vor genau einer Woche: 7709 Infektionen und 50 neue Todesfälle Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nun bundesweit bei 134,4(Vortag: 129,7) Bundesweiter Sieben-Tage-R-Wert laut RKI-Lagebericht: 1,17 (Vortag: 1,19) Bislang 2 782 273 nachgewiesene Infektionen und 75 913 Tote



