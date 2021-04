Virologe Drosten: ·Es bleibt nur noch der Holzhammer· am 31.03.2021 < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:48s - Veröffentlicht: Berlin, 31.03.21: Angesichts der steigenden Corona-Zahlen mahnt der Berliner Virologe Christian Drosten schärfere Maßnahmen an. Der Charité-Wissenschaftler sagte am Dienstag im NDR: «Ich glaube, es wird nicht ohne einen neuen Lockdown gehen, um diese Dynamik, die sich jetzt ohne jeden Zweifel eingestellt hat, noch einmal zu verzögern». Es sei klar, dass die Kontakte reduziert werden müssten. Dazu zählten der Privatbereich, der Erziehungs- und Bildungsbereich sowie die Arbeitsstätten. Und die Vorhersage der Modelle für die dritte Corona-Welle sei leider durch die Natur noch überschritten worden, so Drosten. Noch in dieser Woche werde die Zahl der Nachweise der britischen Variante B.1.1.7 über 90 Prozent erreichen. Und diese Variante gilt als eindeutig krankmachender und tödlicher als das Ursprungsvirus.



