Kreml-Kritiker Nawalny tritt in den Hungerstreik vor 20 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:00s - Veröffentlicht: Ihm wurde ärztliche Hilfe verweigert, jetzt ist der in einem Straflager bei Moskau inhaftierte Kremlgegner Alexej Nawalny in einen Hungerstreik. Getreten