CDU-Chef Laschet fordert harten "Brücken-Lockdown" vor 17 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:39s - Veröffentlicht: CDU-Chef Armin Laschet will einen harten Lockdown bis genügend Menschen in Deutschland gegen das Coronavirus geimpft sind. Die aktuelle Lage fordere diese Maßnahme.