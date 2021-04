Protokollarisches Debakel in Ankara: Von der Leyen aufs Sofa verbannt vor 5 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:49s - Veröffentlicht: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, ganz klar nicht amüsiert, als sie beim offiziellen Besuch in Ankara auf einem Sofa sitzen musste. Ihr Gastgeber, der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan und ihr Mitreisender, EU-Ratspräsident Charles Michel, durften auf Stühlen Platz nehmen.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen