Juri Gagarin: mit 108 Minuten zu Ruhm und Ehren vor 2 Stunden < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - L├Ąnge: 01:50s - Ver├Âffentlicht: Juri Gagarin wird in Russland als Nationalheld verehrt. Vor 60 Jahren war ins All geflogen, als erster Mensch ├╝berhaupt. Am Montag j├Ąhrte sich seine Reise. Ein rundes Jubil├Ąum.



