Lauterbach für Ausgangsbeschränkung wegen dritter Welle vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:59s - Veröffentlicht: Berlin 16.04.2021: O-Ton Karl Lauterbach: «Es wird alleine nicht reichen, aber in keinem Land ist es gelungen, eine Welle mit Variante B.1.1.7 noch einmal in den Griff zu bekommen, ohne dass man nicht auch das Instrument der Ausgangsbeschränkung, und nicht -sperre, genutzt hätte». Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat bei der ersten Beratung der Pläne für eine «Bundes-Notbremse» im Bundestag eindringlich für eine schnelle Umsetzung der geplanten Ausgangsbeschränkungen am Abend gegen die dritte Corona-Welle geworben. Die besonders ansteckende Virusvariante B.1.1.7 nimmt in Deutschland laut Robert Koch-Institut inzwischen einen Anteil von 90 Prozent ein. Es sei nicht die Zeit, komplizierte Bedenken anzumelden, sagte Lauterbach an die Adresse von FDP-Chef Christian Lindner. Lindner hatte sich zwar grundsätzlich hinter die geplanten Maßnahmen im Infektionsschutzgesetz gestellt, aber die geplante Ausgangsbeschränkungen kritisiert.



