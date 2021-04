Prinz Philips Beerdigung: So einsam trauerte die Queen vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - L├Ąnge: 01:22s - Ver├Âffentlicht: Am 17. April nahm die Welt Abschied von Prinz Philip. Die Bilder sind herzzerrei├čend: Queen Elizabeth II. Sa├č bei der Trauerfeier f├╝r ihren verstorbenen Ehemann allein.