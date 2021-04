Ende der Impfpriorisierung? Ab Mai könnte es soweit sein vor 5 Tagen < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - Länge: 01:15s - Veröffentlicht: Der Bund erwartet hohe Liefermengen an Impfstoff. Dies könnte die Impfungen in Deutschland derart beschleunigen, dass die Impfpriorisierung bald ein Ende findet.



