Spahn ruft zum Start der Bundes-Notbremse zu vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:16s - Veröffentlicht: Berlin, 23.04.21: Gesundheitsminister Jens Spahn hat zum Inkrafttreten neuer bundesweit verbindlicher Regeln für schärfere Corona-Maßnahmen zu weiteren Einschränkungen bei Kontakten aufgerufen. Und um Einhaltung und Verständnis dieser Maßnahmen gebeten. O-TON Jens Spahn, Gesundheitsminister «Das ist hart, das fällt schwer, jedem von uns. Aber das ist für eine Übergangszeit notwendig.» Es gehe darum, die dritte Corona-Welle zu brechen und dann gestützt auf mehr Tests auch mehr Bereiche öffnen zu können. Spahn betonte, dass die am Freitag in Kraft getretenen Änderungen im Infektionsschutzgesetz eine «Notbremse» seien. Dies sei also etwas, wo auch schon zuvor gebremst worden sein sollte. Vorgesehene nächtliche Ausgangsbeschränkungen in Regionen mit hohem Infektionsgeschehen lägen auch schon seit Anfang März nach einem entsprechenden Bund-Länder-Beschluss im Instrumentenkasten. Mit Blick auf die Corona-Impfungen bekräftigte Spahn, dass auf Basis der Lieferprognosen im Juni mit einem Ende der bisherigen festen Reihenfolge zu rechnen ist. Das heiße aber nicht, dass sich im Juni schon alle impfen lassen könnten. Dies werde bis in den Sommer hinein gehen. Spahn warnte zudem erneut, die dritte Welle lasse sich nicht wegtesten und man könne auch nicht gegen sie animpfen.



