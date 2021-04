Österreich: Praktisch alle Branchen dürfen ab 19. Mai öffnen vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Wien (dpa) - In Österreich dürfen ab 19. Mai praktisch alle wegen der Corona-Krise heruntergefahrenen Branchen einen Neustart wagen. Das kündigte Kanzler Sebastian Kurz am Freitag an. Zentrale Säule des Schritts ist ein umfassendes Schutzkonzept, bei dem Zutrittstests für Gastronomie, Hotellerie, Sport und Kultur im Mittelpunkt stehen. O-TON «Grundvoraussetzung überall für den Zutritt wird der grüne Pass sein. Das bedeutet, man ist entweder getestet, genesen oder geimpft.» Die Deutschen, die Urlaub in Österreich machen wollen, können laut Regierung wieder planen. Die Quarantänepflicht gelte nur noch für Hochrisikogebiete. Für Einreisen aus Deutschland reichten ein negativer Test oder der grüne Pass. Kurz hofft zudem darauf, dass weitere Lockerungen ab dem 1. Juli folgten könnten.