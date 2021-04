FDP: Verfassungsbeschwerde gegen Corona-Notbremse eingelegt vor 26 Minuten < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 00:55s - Veröffentlicht: Berlin, 27.04.21: Mit einer gemeinsamen Verfassungsbeschwerde haben sich die 80 Mitglieder der FDP-Bundestagsfraktion gegen die Änderungen am Infektionsschutzgesetz in der Corona-Pandemie gewandt. Dazu sei beim Bundesverfassungsgericht ein entsprechender Antrag gestellt worden, sagte Marco Buschmann, Erster Parlamentarischer GeschĂ€ftsfĂŒhrer der FDP im Bundestag, am Dienstag in Berlin. Bereits in der Vergangenheit hatte die Partei die sogenannte Corona-Notbremse wiederholt kritisiert. «Das Gesetz ist höchst angreifbar und in seiner Wirkung zweifelhaft. Vor allem die Ausgangssperren halten wir fĂŒr unverhĂ€ltnismĂ€ĂŸig und untauglich», schrieb Buschmann auf Twitter. Die Notbremse legt bundesweit verbindliche Regeln fĂŒr schĂ€rfere Corona-Gegenmaßnahmen fest - in Kreisen oder StĂ€dten mit hohen Infektionszahlen greifen weitgehende AusgangsbeschrĂ€nkungen in der Nacht. Auch ein Stopp von PrĂ€senzunterricht und strengere Bestimmungen fĂŒr GeschĂ€fte sollen dem EindĂ€mmen der Neuinfektionen dienen.