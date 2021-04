Kanzlerkandidat Laschet holt Merz in sein Wahlkampfteam vor 2 Stunden < > Embed Quelle: DPA - L√§nge: 01:07s - Ver√∂ffentlicht: Stuttgart, 28.04.21: Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet will den Wirtschaftsexperten Friedrich Merz in sein Wahlkampfteam holen. Das gab der CDU-Vorsitzende nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur bei einer Videoschalte bekannt. Mit seiner Wirtschafts- und Finanzkompetenz k√∂nne Merz demanch entscheidend dabei helfen, die gewaltigen Herausforderungen f√ľr Deutschland nach der Corona-Pandemie nachhaltig zu meistern. Laschet sagte laut mehreren Teilnehmern weiter, er sei sich bewusst, dass es viele Aspiranten aus Nordrhein-Westfalen auf h√∂here Posten im Bund gebe. Da seien Merz, der Au√üenexperte Norbert R√∂ttgen, Unions-Fraktionschef Ralph Brinkhaus und Gesundheitsminister Jens Spahn. Alle seien aber m√§nnlich, katholisch und aus Nordrhein-Westfalen. Die CDU brauche aber mehr Diversit√§t. Trotzdem h√§lt Laschet Merz f√ľr die richtige Wahl - der 65-j√§hrige Wirtschaftsexperte k√∂nne die Menschen begeistern. Laschets Schachzug, Merz einzubinden, d√ľrfte auch der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt am 6. Juni geschuldet sein. Der Sauerl√§nder wird vor allem von CDU-Anh√§ngern im Osten Deutschlands sehr gesch√§tzt.