RKI-Chef Wieler: Abbremsung der dritten Corona-Welle gibt Hoffnung vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Spot on News STUDIO - L├Ąnge: 01:53s - Ver├Âffentlicht: "Die Fallzahlen steigen nicht mehr rasant an", best├Ątigte RKI-Chef Lothar Wieler am Donnerstag die Abbremsung der dritten Corona-Welle. Doch die Pandemie sei noch nicht vorbei.



