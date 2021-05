Unerwartetes Urteil zum Klima - Euronews am Abend am 29.04. vor 5 Tagen < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 28:14s - Veröffentlicht: Ein überraschendes Urteil aus Karlsruhe und 1 Million Impfungen an einem Tag, das Urteil im Fall Metzelder und Schock in Potsdam. Das und mehr in Euronews am Abend.



