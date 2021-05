„Bittere Bilanz“ nach 1. Mai in Berlin vor 3 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:11s - Veröffentlicht: In der deutschen Hauptstadt kam es zu Gewaltausbrüchen, weder Polizei noch Demonstrierende schonten die Gegenseite, wie die Aufnahmen in diesem Bericht eindrucksvoll zeigen.