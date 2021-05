Billie Eilish erobert das Netz mit „VOGUE“-Shooting vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:28s - Veröffentlicht: Billie Eilish hat mal wieder das Netz erobert. Dieses Mal mit einem Shooting für die „VOGUE“. Für das Magazin zeigte sich die Sängerin ungewohnt sexy, sprach im Interview dafür aber gewohnte Themen wie „Female Empowerment“ an.



