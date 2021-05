Dennis Aogo ist entrüstet: Jens Lehmann nennt ihn "Quotenschwarzer"

Lehmann entschuldigt sich nach Nachricht an Aogo Ex-Nationaltorwart Jens Lehmann hat sich für eine irritierende WhatsApp-Nachricht beim ehemaligen...

t-online.de vor 2 Stunden - Sport Also reported by • Spiegel







„Quotenschwarzer“ – Jens Lehmann rechtfertigt Entgleisung Ex-Nationalspieler Dennis Aogo veröffentlicht einen Chat mit Jens Lehmann. Der ehemalige...

Welt Online vor 3 Stunden - Sport