Spahn zu Sommerurlaub in EU: Urlaub auch ohne Impfung

Berlin, 08.05.21: Bundesgesundheitsminister Jens Spahn zeigt sich mit Blick auf einen Sommerurlaub in Europa optimistisch. Spahn sagte der «Rheinischen Post»: «Innerhalb der EU wird das Reisen voraussichtlich nicht von der Impfung abhĂ€ngig sein. Auch mit den Testungen wird man sich europaweit gut bewegen können.» Er selbst plane seinen Urlaub in Deutschland. Spahn weiter: «In dieser hoffentlich letzten Phase der Pandemie wĂŒrde ich keine großen Fernreisen planen, Nordsee statt SĂŒdsee quasi.» Die BundesĂ€rztekammer warnt davor, das Intervall zwischen zwei Astrazeneca-Impfungen zu verkĂŒrzen, um frĂŒher als geimpft zu gelten. Studien hĂ€tten ergeben, dass ein grĂ¶ĂŸerer Abstand zwischen den beiden Impfungen positive Auswirkungen auf die Wirksamkeit des Vakzins haben könne. WĂ€hrenddessen werden Rufe nach stĂ€rkeren Maßnahmen laut, um ĂŒberhaupt alle Bevölkerungsgruppen fĂŒr eine erste Corona-Impfung zu erreichen.