Familie Obama trauert: Familienhund Bo ist gestorben vor 2 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - LĂ€nge: 01:28s - Veröffentlicht: Die einstige First Lady der USA, Michelle Obama, postete auf Instagram einen Beitrag ĂŒber ihren Hund Bo. Die Familie trauert um den Vierbeiner, der jetzt an Krebs starb.