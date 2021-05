Eskalation im Nahen Osten: Zivile Opfer an erster Stelle vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Euronews German - Länge: 01:08s - Veröffentlicht: Beide Seiten des Konflikts beklagen Opfer in der Zivilbevölkerung. Im Gazastreifen sind mindestens 12 Kinder durch die Luftangriffe Israels getötet wurden. Am Mittwochmorgen starb eine Mutter mit ihrem Kind bei Tel Aviv.



