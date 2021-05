Corona-Inzidenz unter 100 - Worauf es jetzt ankommt vor 1 Woche < > Embed Quelle: DPA - L├Ąnge: 00:56s - Ver├Âffentlicht: Berlin, 14.05.21: Nach acht Wochen endlich wieder unterhalb der Schwelle: Die bundesweite Sieben-Tage-Inzidenz ist unter den Wert von 100 gesunken. Das hatte es zuletzt am 20. M├Ąrz gegeben. Die dritte Welle gilt damit als gebrochen. Bisher sind au├čerdem mehr als ein Drittel der Menschen in Deutschland einmal geimpft, gut jeder zehnte zweifach. Obwohl noch nicht so hoch - tr├Ągt die Impfquote bereits dazu bei, die Verbreitung des Virus etwas zu dr├╝cken. Damit in Deutschland weitgehend auf Ma├čnahmen und Regeln verzichtet werden kann, m├╝ssten aber deutlich ├╝ber 80 Prozent der Menschen vollst├Ąndig immun sein. Ein schlagartiges Aufheben der Ma├čnahmen und Zur├╝ckkehren zu alten Verhaltensmustern zum aktuellen Zeitpunkt w├╝rde wohl leider dazu f├╝hren, dass sich das Virus wieder rasant verbreitet. Trotzdem gilt: Gerade im Freien d├╝rfte in der n├Ąchsten Zeit wieder vieles m├Âglich werden.



