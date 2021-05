Diskussion um Doktorarbeit: Franziska Giffey tritt zurück vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:40s - Veröffentlicht: Berlin, 19.05.21: Nach wochenlangen Diskussionen über die Aberkennung ihres Doktortitels ist Franziska Giffey am Mittwochvormittag von ihrem Amt als Bundesfamilienministerin zurückgetreten. Wie das Familienministerium mitteilte, bat Giffey in der Sitzung des Bundeskabinetts Bundeskanzlerin Angela Merkel um Entlassung aus dem Amt. Als Begründung nannte die SPD-Politikerin das laufende Verfahren der Freien Universität Berlin zur Überprüfung ihres Doktortitels und die Diskussionen rund um ihre Dissertation. Ihre Spitzenkandidatur für die Abgeordnetenhauswahlen in Berlin bleibe von ihrer Entscheidung, als Familienministerin zurückzutreten aber unberührt.