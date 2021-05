GNTM 2021: Ashley steigt aus & DAS sind die Finalistinnen vor 4 Stunden < > Embed Quelle: Freshclip GmbH & Co. KG - Länge: 01:16s - Veröffentlicht: Gerade erst zog Ashley ins große Finale von „Germany’s next Topmodel 2021“ ein, jetzt hat sie verkündet: Sie steigt sofort aus! Alle Details darüber und welche vier Finalistinnen nun übrig bleiben, gibt es in unserem Video.



