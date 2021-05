Berlin: Einige Hundert Menschen demonstrieren trotz Verbots vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Berlin, 23.05.21: Mit einem Großeinsatz hat die Berliner Polizei ein Verbot von Demonstrationen gegen die Corona-Politik durchgesetzt. Es kam am Samstag trotzdem zu Ansammlungen von einigen Hundert Menschen und auch zu Festnahmen. Viele Menschen trugen keine Masken und hielten sich nicht an Abstände. O-Ton Thilo Cablitz, Pressesprecher Polizei Berlin «Wir sind jetzt in die Bearbeitung über gegangen, das heißt, wir ahnden jetzt die Verstöße, wir leiten die entsprechenden Verfahren ein und werden dafür Sorge tragen, dass die Menschen wirklich vereinzelt die Örtlichkeit verlassen, um eben die Infektionsrisiken zu minimieren.» Auf Transparenten machten Demonstranten gegen die Bundespolitik Stimmung, Politiker wurden mit einer Puppen-Installation verhöhnt. Am Freitagabend hatte das Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg das Verbot von zwei Demonstrationen wegen zu erwartender Verstöße gegen das Infektionsschutzgesetz bestätigt.



