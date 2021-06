Gesetze & Regelungen: DAS ändert sich im Juni 2021 vor 1 Woche < > Embed Quelle: BizDaily - Freshclip GmbH - Länge: 01:41s - Veröffentlicht: Auch im Juni 2021 gibt es wieder einige Gesetze oder neue Regelungen, die in Kraft treten. So können bald nicht nur mehr Ältere, Menschen mit Vorerkrankungen oder in bestimmten Berufen eine Impfung gegen das Coronavirus bekommen, sondern jeder. Aber es gibt noch weitere gute Nachrichten! Was sich außerdem im Juni 2021 ändert, zeigen wir in unserem Video.



0

Teilung(en) Auf Facebook

teilenAuf Twitter

teilenPer Email

teilen