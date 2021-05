Ermittlungen nach Seilbahnunglück in Italien vor 5 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: Rom/Stresa, 25.05.21: Nach dem Absturz einer Seilbahn mit 14 Toten in Norditalien geht die Suche nach der Unglücksursache weiter. Die örtliche Staatsanwaltschaft übernahm die Ermittlungen. Die Gondel mit den Ausflüglern war am Sonntag beim Ort Stresa westlich des Lago Maggiore aus zunächst ungeklärter Ursache in die Tiefe gestürzt. Nur ein kleiner Junge, der bei dem Unglück seine Eltern verlor, überlebte. Die Seilbahn war zwischen dem Ort am Westufer des bei Touristen beliebten Sees und dem Monte Montarrone unterwegs als sie plötzlich abstürzte. Ein Ermittler der Carabinieri sagte laut Nachrichtenagenturen, ein Stahlseil habe sich gelöst. Erst seit Samstag dürfen in Italien die Seilbahnen wieder nach Monaten der Schließung wegen der Corona-Pandemie ihren Betrieb für Ausflügler aufnehmen. Der Nachrichtenagentur Ansa zufolge wurde die Bahn zuletzt zwischen 2014 und 2016 überholt.