EU-Impfzertifikat ist da: Starttermin 1. Juli vor 4 Tagen < > Embed Quelle: euronews (auf Deutsch) - Länge: 02:14s - Veröffentlicht: In Athen wurde das neue System für sicheres Reisen innerhalb der Europäischen Union vorgestellt: das EU-Covid-Zertifikat soll alle nationalen Daten in eine EU-Plattform integrieren.



