Millionenbetrug in Corona-Testzentren - weiterhin nur Stichproben vor 2 Wochen Quelle: Euronews German - Länge: 01:17s - Veröffentlicht: Nach Berichten über groß angelegten Abrechnungsbetrug in deutschen Corona-Testzentren steht Gesundheitsminister Jens Spahn in der Kritik.