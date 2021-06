BAYERN Nach Biergärten und Straßencafés: Steht Öffnung der Innengastronomie bevor?

Das bayerische Kabinett will am Freitag über weitere Lockerungen beraten Dabei soll es auch um Gastronomie, Kultur und Sport gehen Die bisherigen Corona-Regelungen laufen an diesem Sonntag aus Am Donnerstag lag die Inzidenz in Bayern bei 34,2