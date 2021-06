Höheres Risiko schwerer Covid-Verläufe bei Delta-Variante? vor 3 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:56s - Veröffentlicht: London/Neu Delhi, 04.06.21: Die zunächst in Indien entdeckte Delta-Variante des Coronavirus könnte laut vorläufigen Erkenntnissen der englischen Gesundheitsbehörde häufiger zu schwereren Covid-19-Erkrankungen führen. In einer aktuellen Risikoeinschätzung von Public Health England heißt es: «Erste Erkenntnisse aus England und Schottland legen nahe, dass es ein erhöhtes Risiko für Krankenhauseinlieferungen geben könnte als bei der Alpha-Variante.» Als Alpha-Variante wird die zunächst in Großbritannien entdeckte Variante B.1.1.7 bezeichnet. Einige Regionen zeigten einen Anstieg von Krankenhauseinlieferungen, allerdings ließe sich der nationale Trend noch nicht abschätzen, so die Behörde. Deutlichere Belege gibt es hingegen bereits dafür, dass die Delta-Variante wohl deutlich ansteckender ist als die Alpha-Variante. SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach sprach mit Blick auf den Bericht von «schlechten Nachrichten» zur Delta-Variante.