Hochrechnung: CDU gewinnt Wahl in Sachsen-Anhalt deutlich vor 22 Stunden < > Embed Quelle: DPA - LĂ€nge: 01:00s - Veröffentlicht: Magdeburg, 06.06.21: Die CDU hat die Landtagswahl in Sachsen-Anhalt ĂŒberraschend klar gewonnen. Nach den Prognosen von ARD und ZDF kam die Partei von MinisterprĂ€sident Reiner Haseloff am Sonntag auf 35 bis 36 Prozent. Die AfD behauptete sich mit 22,5 bis 23,5 Prozent als zweitstĂ€rkste Kraft. Die GrĂŒnen legten leicht zu, die SPD rutschte weiter ab. Die Linke verlor spĂŒrbar, die FDP kehrt nach zehn Jahren in den Landtag zurĂŒck. Die schwarz-rot-grĂŒne Kenia-Koalition unter FĂŒhrung von Haseloff könnte damit aller Voraussicht nach weiterregieren. Womöglich eröffnen sich aber auch neue Koalitionsoptionen. Mit der RĂŒckkehr der Liberalen wĂ€ren auch eine sogenannte Deutschland-Koalition aus CDU, SPD und FDP denkbar oder ein Jamaika-BĂŒndnis aus CDU, GrĂŒnen und FDP. Die Wahlbeteiligung lag nach SchĂ€tzungen bei 61,5 Prozent.