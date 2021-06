Baerbock: Keine weiteren Korrekturen am Lebenslauf vor 4 Stunden < > Embed Quelle: DPA - Länge: 00:51s - Veröffentlicht: Berlin, 11.06.21: Grünen-Chefin Annalena Baerbock wird Details in ihrem Lebenslauf nach eigenen Angaben nicht noch einmal richtigstellen müssen. Die Frage, ob die Korrekturen damit abgeschlossen seien, bejahte sie am Donnerstagabend in der ARD-Sendung «Farbe bekennen». Die Frage «Warum machen Sie sich toller als Sie eigentlich sind?» wehrte die designierte Kanzlerkandidatin der Grünen ab. Sie habe wichtige beruflichen Etappen und ihre Verbindungen zu Vereinen und Organisationen im Lebenslauf auf ihrer Website «sehr komprimiert» dargestellt. Baerbock machte deutlich, dass sie die Kanzlerkandidatur der Grünen nicht an Co-Parteichef Robert Habeck abgeben will. Sie finde es wichtig, zu Fehlern zu stehen und sich zu korrigieren. «Jeder Mensch macht Fehler im Leben.» Am Samstag soll der Parteitag die Nominierung Baerbocks bestätigen und in der gleichen Abstimmung auch über das Spitzenduo Baerbock und Habeck abstimmen.