Löw und Neuer vor Kracher-Start: Sind bereit für Frankreich vor 4 Tagen < > Embed Quelle: DPA - Länge: 01:22s - Veröffentlicht: München, 15.06.21: Jetzt zählt's. Beim Kracher-Start gegen Frankreich muss die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Dienstagabend bei der EM gleich beweisen, dass sie bereit ist, für einen glanzvollen Abschied von Bundestrainer Joachim Löw zu sorgen. Aber: Schwerer geht es nicht, als das Duell gegen Weltmeister Frankreich. Eine Niederlage würde dem in der Vorbereitung immer wieder beschworenen guten Team-Spirit sicherlich nicht zuträglich sein. Obwohl diesmal einfach alles viel besser sein soll als beim WM-Debakel 2018 in Russland, schwingt eine Restsorge mit, dass die Löw-Ära mit einer weiteren Enttäuschung enden könnte. Ein Coup gegen die Equipe Tricolore würde für den weiteren Turnierweg gegen Titelverteidiger Portugal und die unbequemen Ungarn hingegen sicherlich viele Kräfte freisetzen. Weltmeister Frankreich ist aber für Fans wie Experten der logische Turnierfavorit. Trainer Didier Deschamps verfügt auf allen Positionen von Torwart bis zum Traumsturm über Spieler mit Weltklasse-Potenzial. Erstmals seit dem Ausbruch der Corona-Pandemie spielt die DFB-Elf im eigenen Land wieder vor mehreren tausend Fans und das in München, wo bisher alle vier Turnierspiele bei Welt- und Europameisterschaften seit 1974 gewonnen wurden. 14 000 sind im Stadion am Dienstag zugelassen.